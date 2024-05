Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar a souligné la nécessité de hisser les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et l’Irak au niveau d’un partenariat actif.

Le ministre qui présidait, dimanche après-midi à Bagdad, la 17ème session de la commission mixte tuniso-irakienne avec le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères irakien Fouad Hussein, a exprimé l’espoir de voir les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et l’Irak se hisser au niveau des relations politiques distinguées entre les deux pays, à travers l’exploitation des opportunités offertes dans plusieurs domaines, tels que les produits pharmaceutiques, l’agriculture, les services, le tourisme, le transport et d’autres secteurs prometteurs, appelant, dans ce contexte, à trouver les formules appropriées pour assurer l’augmentation du volume des échanges commerciaux.

Il a également mis en exergue le rôle important joué par le secteur privé dans le soutien des efforts visant à renforcer davantage la coopération entre les deux pays à travers l’établissement de partenariats économiques efficaces et durables, selon un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères, se félicitant de l’initiative d’organiser le “Forum tuniso-irakien des hommes d’affaires”, qui a permis, a-t-il dit, de discuter des opportunités de partenariat et d’investissement entre les acteurs économiques du secteur privé dans les deux pays.

Ammar a ajouté que la tenue de la 17ème session de la commission mixte constitue une occasion propice pour donner un nouveau départ aux relations fraternelles et de coopération entre les deux pays, à travers une évaluation objective du bilan de la coopération et des moyens de développer ses mécanismes, d’actualiser ses cadres juridiques et de les activer, soulignant la volonté du président Kais Saied d’impulser et de développer la coopération bilatérale avec l’Irak dans les différents domaines.

Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères irakien a exprimé l’appui de son pays à la Tunisie dans sa transition démocratique et ses choix nationaux pour l’édification d’un système démocratique qui réalise les aspirations du peuple tunisien dans les différents domaines, soulignant que la tenue de la 17ème session de la commission mixte tuniso-irakienne reflète la volonté commune et sincère des deux pays de renforcer les liens de fraternité et de coopération économique, commerciale et culturelle.

Il s’est, également, félicité du niveau des relations privilégiées entre la Tunisie et l’Irak, soulignant la volonté de son pays de développer les relations de coopération communes avec la Tunisie et de les étendre à de nouveaux domaines tels que la culture, l’économie, la jeunesse, la santé et la sécurité.

Au terme des travaux de la commission mixte, 18 accords, mémorandums d’entente et programmes exécutifs ont été signés dans les domaines de la coopération en matière de sécurité, de la protection civile, de la santé, du médicament, de l’artisanat, de la coopération technique, de la formation professionnelle, de l’environnement, de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Des mémorandums d’entente ont été, également, signés entre le secteur privé des deux pays ainsi que dans le domanie de la coopération décentralisée.

Le procès-verbal de la 17e session de la commission mixte a également été signé. Il contient des recommandations visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les deux ministres ont tenu une conférence de presse à l’issue des travaux de la commission mixte tuniso-irakienne, au cours de laquelle ils ont passé en revue les résultats de cette session, exprimant leur satisfaction du niveau des relations distinguées entre les deux pays, et soulignant la nécessité de mettre en œuvre les résultats de cette session.