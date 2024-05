Une délégation économique d’une vingtaine d’entreprises tunisiennes opérant dans différents secteurs à l’instar de l’industrie pharmaceutique, cosmétique, parfumerie, agroalimentaire, boissons, chimie, automobile, a pris part au salon professionnel international du packaging, du processing et de la logistique “Hispack” tenu du 08 au 10 mai 2024, à Barcelone en Espagne, a fait savoir, vendredi, la CONECT.

Conduite par la section internationale de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie “CONECT International” et organisée en collaboration avec l’Association des entreprises industrielles internationalisées, cette mission a pour objectif d’offrir aux opérateurs tunisiens l’occasion d’explorer de nouveaux marchés et de découvrir les dernières innovations en matière des technologies et des solutions d’emballage notamment l’emballage industriel, l’emballage de marque, l’étiquetage et la mise en bouteille, la logistique, l’automatisation, la robotique, les machines et processus d’emballage, etc.

Selon ses organisateurs, Hispack 2024 a enregistré la présence d’environ 27 mille visiteurs, avec 720 exposants et 1250 marques représentées sur une zone d’exposition de 30 989 m². Il couvre cinq secteurs liés au monde de l’emballage en termes de matériaux, d’équipements et de technologie. La Tunisie y a été le « Pays Invité d’Honneur ».

L’Espagne est le 4ème partenaire de la Tunisie après l’Italie, la France et l’Allemagne en matière d’investissement étranger. Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Espagne a enregistré en 2022, une amélioration de 27% en termes d’importations et de 36% en termes d’exportations.