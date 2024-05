Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed El Moez Belhassine, a souligné l’importance de la restructuration et de la mise à niveau des écoles de formation dans les métiers du tourisme afin d’améliorer la compétence des ressources humaines, développer la compétitivité de la destination tunisienne et promouvoir la qualité des services dans le cadre du programme de la qualité globale, lancé par le Ministère en 2024.

Lors de la première réunion, jeudi, du comité de pilotage du suivi de la réalisation des études sur la restructuration et la mise à niveau des écoles de formation dans les métiers du tourisme, et ce dans le cadre des programmes de coopération avec l’Agence française de développement, Belhassine a mis en exergue l’importance de ces projets dans le développement du système de formation professionnelle dans le secteur afin de l’adapter aux évolutions du tourisme et de l’hôtellerie.

Les projets, dont le coût est estimé à environ 15 millions d’euros selon les représentants de l’Agence française de développement, comprennent l’aspect matériel et immatériel. Bénéficieront de ces interventions les écoles de formation dans les métiers du tourisme au Nord de Sousse, Tozeur, Monastir et Aïn Drahem, selon un communiqué publié vendredi par ministère du Tourisme.

Le département ministériel a expliqué que ces projets font partie du Plan 2023-2025, dans le cadre de l’axe de la vigilance, de la prospection, du renouvellement et de la numérisation au sein de l’Agence de formation dans les métiers du tourisme et l’instauration d’un système d’information et d’un système de travail participatif et de formation à distance.

Ces projets permettront la restructuration et la modernisation des établissements subsidiaires afin d’améliorer la qualité de la formation à l’effet de répondre aux besoins en main-d’oeuvre qualifiée et d’accroître le nombre des bénéficiaires, ce qui pourrait contribuer à renforcer la capacité de l’Agence à assurer la formation de base et continue.

Il convient de signaler que la première réunion du Comité de pilotage a vu la participation du directeur général de l’Agence de formation dans les métiers du tourisme, des représentants des ministères du tourisme, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’économie et de la planification, de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, le Centre National de formation des formateurs et d’Ingénierie de Formation, des responsables des fédérations professionnelles touristiques et des représentants de l’Agence Française de Développement et du bureau d’études chargé de la réalisation des études, ainsi que des cadres de l’Agence de Formation dans les métiers du Tourisme.