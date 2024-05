Le taux d’avancement des travaux de réalisation d’un parc sportif dans la délégation d’El Ayoun, (gouvernorat de Kasserine), a atteint 50%, a indiqué, jeudi, le chef du département des constructions et d’équipement au commissariat régional de la jeunesse et des sports à Kasserine, Haythem Ghodhbani.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP, que les travaux, dont le parachèvement est prévu à l’été prochain, se poursuivent sur un rythme soutenu, rappelant qu’il a été programmé depuis 2012 avec un coût total dépassant les 800 mille dinars.

Selon le responsable régional, les travaux du complexe sportif qui se compose d’une pelouse et d’une salle d’activités sportives dotées de vestiaires ont démarré l’année dernière et avaient connu des perturbations en raison d’un problème foncier, désormais résolu.

Concernant le parc sportif de la délégation de Hassi El Ferid, le responsable régional a souligné que ledit projet a également été programmé depuis 2012, et consiste en un petit terrain de sport avec une pelouse artificielle, un autre terrain multidisciplinaire, des vestiaires, et une aire extérieure. Les travaux de ce projet ont démarré récemment et seront achevés dans une période ne dépassent pas les six mois.

Selon Ghodhbani, les services concernés du commissariat régional de la jeunesse et des sports de Kasserine opèrent avec l’autorité de tutelle, pour trouver des domaines qui répondent aux conditions de création de terrains sportifs dans les délégations de Hassi El Ferid, El Ayoun et Ezzouhour, au profit des associations actives dans les délégations précitées.