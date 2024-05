Les potentiels et ressources que recèle le gouvernorat de Jendouba dans divers domaines ont fait l’objet d’un exposé présenté par le gouverneur Samir Kouka, en recevant mercredi l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer.

Dans une déclaration l’Agence TAP, elle a indiqué que sa visite s’inscrivait dans le cadre de la prospection des opportunités d’investissement dans les régions tunisiennes notamment les gouvernorats du nord-ouest et ce dans le but de nouer des relations de coopération, partenariat et échanges commerciaux entre entreprises tunisiennes et canadiennes.

La diplomate a affirmé que les relations entre la Tunisie et le Canada se sont développées surtout dans les projets liés à l’exploitation des nouvelles technologies ainsi que les programmes ciblant les jeunes et les femmes qui souhaitent investir dans leur environnement local.

Elle a exprimé la volonté de son pays de soutenir les relations de partenariat avec la Tunisie et d’accompagner davantage les acteurs économiques et investisseurs dans divers domaines, notamment agricoles, industriels et écologiques, la formation, les services et les projets susceptibles d’être affectés par les changements climatiques.

Lors de cette visite, l’ambassadrice canadienne s’est informée notamment des activités du Groupement de Développement Agricole Al-Baraka à Tabayniya (délégation d’Ain Draham), spécialisé dans la transformation des produits forestiers et la distillation des huiles végétales, la station thermale de Béni Mtir, le centre de formation professionnelle et l’usine de sucre à Jendouba.