AMEN BANK repousse les limites de la banque digitale avec la nouvelle version d’AMEN Mobile, une application repensée qui redéfinit l’expérience bancaire en mettant l’accent sur une interface graphique novatrice et révolutionnaire.

Cette nouvelle itération se distingue par son design intuitif, son ergonomie améliorée et ses graphiques élaborés, offrant ainsi une expérience utilisateur inédite.

Grâce à AMEN Mobile, gérez votre compte en toute sécurité 24h/24 et 7j/7 et accédez à une multitude de services, notamment la consultation des soldes et des mouvements en temps réel, des opérations SICAV, les cours des devises, de bourse et bien plus encore…

Plongez dans une expérience unique où les virements en temps réel deviennent la norme, garantissant une gestion instantanée et fluide de vos fonds.

Gérez vos cartes en toute simplicité, avec la possibilité de bloquer, débloquer et recharger vos cartes à tout moment, ainsi qu’un suivi détaillé des dépenses effectuées par carte.

Découvrez la puissance des graphiques, des courbes et des visuels détaillés pour le suivi de vos transactions, la gestion de budget avancée, offrant ainsi une vision claire et précise de vos finances ; tout cela à portée de main via AMEN Mobile.

Profitez aussi d’un convertisseur de devises intuitif et d’un outil de simulation de crédit pour planifier vos projets financiers en toute facilité. Explorez également la géolocalisation des agences et des DAB pour localiser facilement les points de vente.

La sécurité étant la priorité d’AMEN BANK, l’accès est sécurisé via login et mot de passe personnalisé avec la possibilité de la configuration biométrique pour un accès plus rapide et déconnexion automatique après quelques minutes d’inactivité.

Rejoignez la révolution graphique d’AMEN BANK dès aujourd’hui et explorez une nouvelle ère de gestion financière alliant innovation, sécurité, praticité et contrôle.

AMEN Mobile s’annonce comme une application innovante en perpétuelle évolution, s’adaptant constamment aux avancées technologiques pour offrir de nouvelles fonctionnalités.

Téléchargez gratuitement l’application AMEN Mobile, sur :

Google Play (Android) : https://urlz.fr/iC8L

App store (Ios) : https://urlz.fr/iC8N