Les travaux de réalisation de la centrale solaire de Sbikha à Kairouan (Centre de la Tunisie), d’une capacité de 100 mégawatts ont démarré mercredi, 8 mai 2024, a constaté la correspondante de l’agence TAP à Kairouan.

“Une fois mise en service, cette station de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, permettra de créer plus de 40 mille emplois et de réduire d’environ 50 millions de dinars par an, les dépenses de production d’électricité à partir du gaz naturel”, a affirmé le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Industrie, chargé de la Transition Energétique, Wael Chouchene.

Chouchene, qui assiste au lancement de ce projet énergétique en présence de la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et de l’Ambassadrice des Emirats Arabes Unis à Tunis, a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que ce projet d’une capacité de 100 mégawatts et dont les coûts ont atteint environ 300 millions de dinars, est un projet avant-gardiste dans le domaine de développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et de la réduction de la dépendance des énergies fossiles. Il permettra, d’après ses propos, de renforcer la démarche de développement durable, de l’investissement local et de créér de nouvelles opportunités d’emploi dans les secteurs de l’ingénierie, de la construction et de la maintenance.

L’appel d’offre relatif au projet de Sbikha lancé en 2019 par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines a été remporté par la société émiratie Amea Power, qui entreprend des projets d’énergie alternatives et renouvelables dans 20 pays au monde.

L’objectif de cette station qui s’étend sur une superficie de 200 hectares est la diversification des sources d’énergie à travers le recours aux énergies propres et le renforcement de la transition énergétique en Tunisie.

Il s’agit du premier projet parmi une série d’initiatives portant sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables pour une capacité globale de 500 mégawatts. Les projets prévus dans ce cadre seront réalisés dans 5 gouvernorats du pays: Tataouine (200 mégawatts), Tozeur (50 mégawatts), Sidi Bouzid (50 mégawatts), Kairouan (100 mégawatts) et Gafsa (100 mégawatts).

Intervenant à l’occasion du lancement du projet, le président du conseil d’administration de la société Amea Power, Hussain Ainowais a déclaré que ce projet co-financé par la Banque africaine de développement et la Société financière internationale (IFS), s’inscrit dans le cadre de l’investissement dans les énergies renouvelables et les énergies vertes, soulignant que les travaux du projet vont durer 18 mois et la station sera opérationnelle à l’horizon 2025.

La Tunisie ambitionne, à travers sa stratégie énergétique nationale, d’atteindre 35% d’énergies renouvelables dans le mix électrique à l’horizon 2030.

La réalisation de cet objectif requiert la réalisation d’un ensemble de projets d’énergies alternatives, l’amélioration du taux d’indépendance énergétique, la diversification des sources d’énergie pour la production d’électricité et la réduction du coût de subvention consacré au développement de l’économie verte.