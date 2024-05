Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, chargé de Ressources Hydrauliques, Ridha Gabouj, a souligné, mercredi, l’importance de recours aux technologies numériques dans le secteur de l’eau pour améliorer les modes de production et de consommation, ainsi qu’instaurer un système de gestion efficace, intelligente et durable de l’eau, notant que ces solutions numériques servent de leviers pour assurer la transparence au niveau des ressources hydrauliques.

Gabouj a ajouté, lors de l’ouverture du Salon international des activités et des technologies de l’eau (Water Expo), que, face à la pénurie d’eau, le département de l’Agriculture tient à recourir aux eaux non conventionnelles (dessalement de l’eau de mer ou les eaux traitées). Ainsi, l’utilisation de ces nouvelles technologies permettra de réduire la consommation de l’eau et de sa valorisation.

Il a fait état, en outre, de la mise en place d’une stratégie intégrée afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable, tout en optant pour le transfert des quantités importantes des eaux du nord vers les zones centrales et les grands gouvernorats, ainsi que la mobilisation des eaux traitées pour l’irrigation des arbres fruitiers.

« Afin de valoriser les richesses en eau, des subventions sont également, mises à la disposition des citoyens pour les encourager à construire des majels (réservoirs) dans leurs logements, et d’autres sont à accorder aux agriculteurs pour adopter des technologies d’économie en eau d’irrigation », a noté Gabouj, rappelant que le processus d’irrigation dans plus de 400 mille hectares est basé sur ces technologies de pointe.

Evoquant les préparatifs en prévision de la saison estivale, le secrétaire d’Etat a fait savoir que son département œuvrera à assurer l’approvisionnement en eau potable dans les différentes régions du pays, ce qui nécessite la rationalisation de la consommation des eaux, selon un système de quotas, et ce, au vu que les réserves en eau dans les barrages sont réduites, ne dépassant pas les 35%.

Toutefois, il a rassuré que le ministère veillera à éviter les coupures d’eau successives faisant remarquer que plusieurs puits viennent d’être raccordés aux réseaux de la Sonede.

Pour sa part, le chef du cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed ben Cheikh Larbi, a souligné que la prise de conscience croissante quant à la pénurie des ressources en eau a poussé le ministère à mettre en place de nouveaux programmes de formation universitaire, à même d’adapter la recherche scientifique aux besoins des entreprises économiques et d’instaurer un meilleur partenariat avec le secteur privé.

Le ministère de l’Enseignement supérieur accorde un grand intérêt au développement de l’industrie intelligente 4.0, étant donné que cette dernière présente une forte capacité d’embauche, a-t-il dit.

Il est à noter que la 4ème édition de Water Expo accueille 30 exposants représentant des associations et organisations internationales, ainsi que des entreprises publiques et privées spécialisées dans le secteur de l’Eau.