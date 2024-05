Un accord de partenariat, a été signé, mercredi, entre l’Université de Sfax et l’Université polonaise Adam Mickiewicz (située dans la ville de Poznań), en présence du chef du projet de coopération avec la Pologne, Mohamed Bouaziz, une délégation de l’Université polonaise et certain nombre de doyens et cadre des facultés de Sfax.

Le président de l’Université de Sfax, Abdelwahed Mokni, a souligné, à l’Agence TAP, que cet accord permettra corps professoral, étudiants et administratifs des universités et facultés de Sfax, d’effectuer des visites et des rencontres avec leurs homologues polonais, afin d’établir des échanges entre les deux parties et mener des projets de coopération bilatérale.

Cet accord de partenariat porte sur la détermination des grandes lignes du travail en commun entre les deux pays, dans le cadre d’une nouvelle approche qui hisse la coopération bilatérale à un niveau stratégique entre les facultés et les universités, sur la base de l’ouverture et de la diversité des programmes et des spécialités.

De son côté, la coordinatrice de la délégation de l’Université polonaise Adam Mickiewicz, Jamila Oueslati, a précisé qu’un autre accord bilatérale de partenariat dans les sciences humaines et les sciences exactes a été conclu entre les deux parties en octobre 2023, activé, précise-t-elle, à l’issue de la visite du président de l’Université de Sfax à l’Université Polonaise Adam Mickiewicz.

Le président de l’Université de Sfax avait présenté 4 conférences sur la diversité culturelle et linguistique en Tunisie, contribuant à susciter les bonnes impressions sur le niveau académique en Tunisie, d’après la même source.

Elle a ajouté, que cet accord de partenariat entre les facultés des lettres, des langues, de chimie et de biologie de l’Université polonaise Adam Mickiewicz de Poznań et de l’Université de Sfax, permettra d’élargir d’avantage la coopération entre les deux pays.