La Banque Tunisienne de Solidarité à Gafsa a entamé mardi l’octroi de crédits saisonniers aux petits agriculteurs, groupements professionnels, coopératives et sociétés communautaires pour l’acquisition de fourrages.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de partenariat entre la Banque, l’Office de l’élevage et l’Office des fourrages, a indiqué à l’Agence TAP le chef du bureau BTS à Gafsa, Saber Jridi.

Les crédits alloués aux petits agriculteurs, dans le cadre de ce programme, seront remboursés sur une année avec un plafond de 10 mille dinars. S’agissant des prêts accordés aux groupements professionnels, coopératives et sociétés communautaires, ils peuvent atteindre un montant de 100 mille dinars.

D’après la même source, la BTS prévoit de financer 650 projets dans le gouvernorat de Gafsa pour une valeur totale d’environ 9 millions de dinars notamment dans les domaines liés à l’artisanat, l’agriculture, les petits métiers et les services, et qui devront générer plus de mille emplois.

La Banque Tunisienne de Solidarité à Gafsa avait financé au cours de l’année écoulée 734 projets d’une valeur totale d’environ 8,7 millions de dinars, ayant permis la création dans la région de 1200 emplois dans divers secteurs.