Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a fait part, mardi, de la détermination du gouvernement à promouvoir le secteur de l’artisanat en renforçant l’investissement dans cette filière et en veillant à surmonter toutes les difficultés confrontées par les professionnels, soulignant que l’artisanat est l’un des piliers de développement et de création d’emplois.

Intervenant, lors de l’ouverture des travaux de la Conférence nationale sur l’investissement dans l’artisanat, organisée au Kef, le ministre a précisé que la filière de l’artisanat, qui contribue à hauteur de 5% au PIB, est l’un des secteurs les plus dynamiques favorisant le développement régional et la mobilisation des devises au profit du trésor national.

Et de noter que « les exportations des produits en artisanat ont drainé des recettes de l’ordre de 150 millions de dinars (MD), au cours de l’exercice 2023 ».

Par ailleurs, il a fait savoir que 228 projets d’artisanat, moyennant des investissements de 80 MD, ont été lancés, durant l’exercice 2023, favorisant la création de 1.378 nouveaux postes d’emploi.

Belhassine a fait état, en outre, de financement de 2900 projets sous forme de Fonds de roulement, ce qui a permis de créer 3 700 postes d’emploi supplémentaires.

Sur un autre registre, le ministre du Tourisme a souligné que la conférence constitue une occasion pour faire connaître les mécanismes de financement proposés et le cadre juridique organisant l’investissement dans la filière de l’artisanat, ainsi que pour présenter les procédures nécessaires pour la création d’entreprises communautaires en Tunisie.

De son côté, le secrétaire d’État chargé des entreprises communautaires, Riadh Kechaou, a affirmé que l’organisation de cette conférence permettra de faire valoir les potentiels de développement du pays et de promouvoir le rôle des entreprises communautaires, lesquelles se présentent comme « l’une des solutions efficaces pour la création de l’emploi et la promotion du secteur artisanal ».