La route thématique dédiée à la Grenade « Romena Tour à Testour », une initiative visant à promouvoir le fruit phare de cette ville en tant que symbole d’une identité locale sera présentée officiellement, le 11 mai 2024.

Fruit d’un travail collaboratif public-privé entre l’Association du Festival de la Grenade (AFG) et les institutions régionales relevant des ministères de l’Agriculture, du Tourisme et des Affaires Culturelles, cette route permettra d’attirer davantage de visiteurs tout au long de l’année, d’après un communiqué du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT).

L’objectif est de faire découvrir les produits et services associés à la Grenade à travers des expériences immersives proposés par ses membres opérant dans différents secteurs : agricole, agroalimentaire, gastronomique, touristique, artisanal et loisirs.

Cette approche novatrice de marketing territorial vise à valoriser le terroir et le patrimoine de la région en découvrant la Grenade sous toutes ses facettes, a-t-on ajouté.

L’initiative en question qui bénéficie du soutien du PAMAPAT, est mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financée par le Secrétariat d’État à l’économie Suisse (SECO).