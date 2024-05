La 6èmes journées culturelles et économiques de la Tunisie à Toulouse (JCETT) se poursuivent dans cette ville du sud-ouest de la France jusqu’au 18 mai avec au programme une exposition des produits tunisiens et des spectacles culturels et folkloriques, a fait savoir le CEPEX.

Environ 20 exposants tunisiens dont des artisans, des représentants des agences de voyages et des producteurs de produits du terroir prennent part à ces journées. Ils exposent à l’allée Jean Jaurès et sur les Ramblas l’huile d’olive, des épices et herbes aromatiques, Harissa traditionnelle, des dattes, des pâtisseries, des produits cosmétiques Bio, de la céramique ainsi que des bijoux et habits traditionnels.

Les journées, qui on démarré le 25 avril dernier constituent une occasion pour faire connaître la culture et le patrimoine tunisien ainsi que l’offre touristique du pays. Elles sont organisés par l’Association JCETT, le consulat de la Tunisie à Toulouse, l’ambassade de Tunisie en France en collaboration avec la Mairie de Toulouse, le CEPEX, l’ONTT, l’ONA et Tunisair.