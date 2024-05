Au cours de l’année 2024, l’aéroport international Enfidha-Hammamet, est parvenu à développer plus de 15 nouvelles lignes aériennes et à lancer plus de 15 nouvelles dessertes vers des destinations déjà existantes, selon un communiqué publié, vendredi, par le gestionnaire de l’aéroport, “TAV Holding Airports”.

Cette nouvelle dynamique a permis à l’aéroport d’accueillir environ 1,5 million passagers et de doubler le nombre de passagers enregistrés au cours de l’année 2023, autant de signaux qui font le présage d’une saison touristique prometteuse, d’après la même source.

Dans l’intention de suivre l’évolution du nombre de passagers et du trafic aérien, un plan stratégique de développement des ressources humaines a été élaboré, lequel sera incarné, lit-on dans le communiqué, par le recrutement de plus de 200 employés, dépassant ainsi l’objectif fixé de recruter 150 agents à l’occasion du 15 ème anniversaire de la mise en service de l’aéroport.