L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) a lancé sa campagne “Ma Semence ma Vie”, une initiative importante visant à promouvoir les systèmes semenciers paysans (SSP) et à contrer l’empiètement de l’agriculture industrielle intensive et de la monoculture sur le continent.

Cette campagne, qui coïncide avec la Journée internationale des semences, célébrée chaque année le 26 avril, plaide en faveur des semences sans brevet et la préservation des systèmes semenciers traditionnels, qui sont au cœur du patrimoine agricole de l’Afrique.

Les paysans africains ont été l’épine dorsale du succès agricole du continent, alimentant un système qui soutient plus de 80 % de la population avec des cultures diversifiées, nutritives et résistantes. Cependant, ces pratiques traditionnelles sont de plus en plus menacées par l’agriculture industrielle et les multinationales semencières, influencées par l’héritage de la colonisation et du commerce, note l’AFSA.

La campagne ” Ma Semence ma Vie ” vise également, à galvaniser le soutien et l’action à grande échelle en faveur des SSP dans toute l’Afrique, en plaidant pour leur reconnaissance et leur protection en tant que pierre angulaire de la souveraineté alimentaire et de la biodiversité face aux défis posés par l’agriculture industrielle et les OGM