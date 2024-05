Une exposition collective à thème qui s’intitule « La mémoire : un continent », sera organisée, du 5 mai au 15 juin 2024, au Musée Safia Farhat qu’abrite le Centre des Arts Vivants de Radès. Le vernissage de l’exposition aura lieu dimanche prochain à 11 heures.

Les artistes participants sont : Abdesslem Ayed, Omar Bsaies, Hela Djebby, Wissem Elabed, Slimen Elkamel, Aïcha Filali, Emna Ghezaiel, Slim Gomri, Adnene Hajsassi, Mohamed Amine Hamouda, Besma Hlel, Amine Inoubli, Nadia Jelassi, Raouf Karray, Maher Maaoui, Samir Makhlouf, Souheil Nachi, Insaf Saada, Nabil Saouabi, Lamine Sassi ET Najah Zarbout.

« Les artistes ont toujours interrogé la mémoire, cette faculté d’arracher à l’oubli des récits enfouis dans le silence, effacés ou défaillants. La volonté de garder mémoire de visions ou phénomènes fugitifs a très souvent été un puissant moteur de la création artistique », peut-on lire dans la présentation de l’exposition.

« De même, l’émotion esthétique engendre le désir irrépressible d’en garder le souvenir par le moyen de l’art. Mais la mémoire, même revisitée par l’art, n’est pas le culte du passé, mais re-création ; la capacité de mémoire n’étant pas un dépôt de souvenirs, mais un processus dynamique, en changement perpétuel. »

Ouvert en 2016, le musée dédié à Safia Farhat est baptisé au nom de l’artiste Safia Farhat, (1924-2004) qui est considérée une pionnière dans le champ de la tapisserie où elle a fait date et école. Elle a travaillé dans le sens de l’instauration d’une identité tunisienne par l’art et par le langage des formes en contribuant à la décoration de nombreux bâtiments et lieux publics.

Le Centre des Arts Vivants de Radès est “un établissement placé sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Il a été fondé en 1982 par Abdallah et Safia Farhat qui en ont fait don à l’état. Le Centre a pour mission de susciter les vocations artistiques et de contribuer à l’éclosion des talents dans le domaine des arts plastiques par l’organisation d’activités multiples”.

L’exposition sera ouverte au public tous les jours de la semaine, du Lundi au Samedi de 10H00 à 17H00) et le Dimanche de 10H00 à 13H00.