La date de clôture des inscriptions au programme d’intégration économique des catégories vulnérables et à faible revenu est fixée au 12 mai 2024 via la plateforme électronique https://bit.ly/3PD9z7y.

D’après un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, cette date a été fixée suite à une séance de travail sur le suivi de la mise en œuvre du programme, tenue hier mardi au siège du ministère.

Les services de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) sont chargés du traitement initial des demandes électroniques de prêts. Les comités régionaux vont par la suite étudier et statuer sur les dossiers, puis inviter les candidats qui remplissent les conditions de financement via SMS et email à présenter un dossier papier et à le déposer au bureau de l’emploi et du travail indépendant ou à l’espace d’initiative le plus proche.

Le secrétaire d’Etat chargé des sociétés communautaires Riadh Chawad a souligné la disposition à lancer les travaux des comités régionaux dirigés par les directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle pour l’examen des dossiers.