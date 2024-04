La ville de Tozeur a abrité, lundi, la quatrième réunion des universités frontalières tuniso-algériennes (5+5), avec la participation de l’Université libyenne de Syrte, pour débattre des domaines de la recherche scientifique et des projets communs à dimension économique.

Cette rencontre intervient dans le cadre des réunions semestrielles pour échanger sur les programmes et projets académiques communs.

Le président de l’Université de Gafsa, Rached Ben Younes, a annoncé, qu’à l’issue de cette rencontre, sera lancée l’académie de recherche scientifique des universités tuniso-algéro-libyennes, qui regroupera des étudiants chercheurs des 10 universités des trois pays, un projet qui sera soumis au ministère de l’Enseignement supérieur lors du prochain conseil universitaire pour approbation.

L’académie proposée à la création vise au lancement d’un diplôme de recherche commun, en guise de couronnement du travail conjoint entre les deux pays et à consacrer le rôle primordial de la recherche scientifique dans le développement économique et social.

Les activités de l’académie concernent trois domaines, à savoir, l’énergie et l’eau, l’intelligence artificielle et en troisième lieu, les sciences agricoles, à la lumière des défis communs auxquels se trouvent confrontés les pays en question.

De son côté, le président de l’Université El Oued et coordonnateur des universités algériennes participantes, Omar Farhati, a indiqué que ces projets et activités s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des accords interuniversitaires conclus et constituent une évolution vers des travaux définis et féconds.

Il est également question de rendre disponible des offres de formation conjointes agréées et reconnues par les deux pays, notamment des formations conjointes entre l’Université d’El Oued, l’Université de Gafsa, l’Université de Gabès, l’Université de Souk Ahras et l’Université de Jendouba, a souligné Farhati.

A noter que l’Université libyenne de Syrte a participé à cette réunion en tant qu’invité d’honneur, en attendant l’extension de l’accord aux universités frontalières des trois pays.

Dans ce contexte, le président de l’Université libyenne de Syrte, Tayeb Kobbi, a indiqué, qu’après avoir officiellement adhéré à l’accord, les universités libyennes chercheront à bénéficier des expériences académiques de la Tunisie et de l’Algérie.