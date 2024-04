Le secrétaire général de la municipalité de Siliana, Mekki Jebali a indiqué que les travaux de réaménagement de la salle couverte omnisports, dont le coût s’élève à 1,6 million de dinars, ont atteint un taux d’avancement de 80%.

Il a ajouté, à l’Agence TAP, que ce projet, dont les travaux devront s’achever en mai prochain, porte notamment sur l’entretien des vestiaires et de la salle d’éducation physique, le revêtement du sol et la rénovation des réseaux d’électricité et d’évacuation sanitaire.

Par ailleurs, Jebali a fait savoir qu’un appel d’offres sera lancé, au mois de juillet prochain, pour construire un abattoir municipal moderne après l’acquisition du terrain du site situé dans la zone industrielle, rappelant que ce projet programmé, depuis 2018, sera réalisé moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars.