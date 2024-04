La 20ème édition de la Rencontre nationale des plasticiennes autodidactes a démarré, vendredi soir, au Ribat de Monastir. La cérémonie d’ouverture a été marquée par le venissage de l’exposition annuelle collective et un mapping de 20 minutes, sur la façade du Rabat, conçu par l’artiste plasticienne Mouna Hfaied.

Dans une déclaration à la correspondante de TAP à Monastir, le délégué régional aux Affaires Culturelles, Chokri Tlili, a souligné que la Rencontre des plasticiennes autodidactes adopte cette année une vision renouvelée rappelant que l’édition précédente avait eu lieu au palais Ksar Al Marmar à Skanès, abritant le Musée Habib Bourguiba.

Exclusivement dédié aux plasticiennes autodidactes, cet évènement acceuille une exposition collective composée des oeuvres participantes ainsi que des rencontres sur les arts plastiques et des ateliers sur différents types d’arts plastiques. Karim Kraiem, artiste mosaiste, a constaté des oeuvres assez uniques d’artistes autodidactes avec des choix qui reflètent une diversité dans les choix, les techniques et les sujets explorés.

Pour sa part Mohamed Sami Bchir, artiste plasticien et universitaire, a souligné l’importance des espaces abritant ce rendez-vous artistique ce qui reflète une dimension patrimoniales, sociales, culturelles, intellectuelles et artistiques. Cette édition se distingue par un esprit d’innovation et présente des oeuvres d’une valeur artistique asez particulière.

La Rencontre nationale des plasticiennes autodidactes est organisée par le Complexe Culturel de Monastir en partenariat avec la délégation régionale aux Affaires Culturelles de Monastir. Cette nouvelle édition se déroule du 25 au 28 avril 2024 avec la participation de 56 artistes issues de de divers pays dont l’Algérie, le Japon, Taiwan et la Tunisie.