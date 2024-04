Les travaux de la commission mixte Tuniso-Britannique dans le domaine l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique tenue les 23 et 24 avril courant au siège du ministère ont abouti à l’adoption d’un plan d’action Tuniso-Britannique pour la période 2024-2025 qui comprend plusieurs volets à savoir: l’enseignement supérieur, la qualité et l’employabilité, la recherche et l’innovation et la langue anglaise.

Ce plan d’action comporte des activités de coopération dans les domaines prioritaires en vue de renforcer les liens entre les universités à travers la mise en oeuvre de programmes communs, l’usage de l’anglais dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, outre la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs et administrateurs et l’encouragement des activités de recherche dans les filières des sciences humaines et sociales, de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie.

Au cours des travaux, les délégations des deux pays ont examiné les moyens permettant de renforcer le partenariat Tuniso-Britannique dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Présidant les travaux de la commission en présence de l’ambassadrice du Royaume uni en Tunisie, Helen Winterton, le ministre de l’enseignement supérieur Moncef Boukthir a souligné l’importance du suivi et de l’évaluation permanente pour garantir la durabilité du partenariat Tuniso-Britannique dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, saluant les progrès enregistrés depuis le démarrage de la commission en 2018.