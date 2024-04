Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a rencontré hier jeudi, le président du comité d’accréditation des facultés de médecine tunisiennes, le vice-président du bureau exécutif du Conseil arabe de spécialisation en santé, Mohamed Hedi Souihli et le membre du Conseil arabe, Chokri Hamouda.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a été consacrée à l’examen d’un certain nombre de questions, dont notamment la création prochainement d’un bureau du Conseil arabe de spécialisation en santé, à Tunis.

Il s’agit également de renforcer les échanges entre les conseils tunisiens de spécialisation, notamment le Conseil de spécialisation en médecine de famille et les conseils scientifiques du Conseil arabe de spécialisation en santé, en matière de développement des études postuniversitaires et de transition numérique.

A cette occasion, le ministre de la Santé a salué le rôle du comité tunisien d’accréditation des facultés de médecine dans la communication et le rapprochement des points de vue entre les différents acteurs de la formation académique et les centres de formation liés aux différentes spécialisations de santé, soulignant la nécessité d’une plus grande coordination pour lancer la mise en œuvre des programmes du Conseil Arabe de Spécialisation en santé en Tunisie.