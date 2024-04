Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a affirmé, jeudi à Alger, que la 1ère Réunion de concertation ayant réuni, à Tunis, les dirigeants de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye, était une “réussite”.

Et d’ajouter : “le Sommet de Tunis est inédit, en ce sens que les dirigeants des trois pays frères ont eu des discussions cordiales, ouvertes et franches, comme le montre la Déclaration finale, qui a insisté sur quatre principaux dossiers impactant la vie des citoyens de ces pays, à savoir le développement des régions frontalières, l’énergie, la sécurité alimentaire et la levée des entraves aux échanges commerciaux”.

“Il s’agit là des priorités de l’action commune entre les trois pays en prélude au prochain sommet prévu à Tripoli dans trois mois”, a-t-il poursuivi lors d’une rencontre avec la presse algérienne.

Cette réunion tripartite a débouché sur “des résultats positifs, notamment dans le volet politique”, a-t-il dit, jeudi, lors d’une conférence de presse, rapportée par l’Agence de presse algérienne (APS).

Il a fait remarquer que “l’Afrique du Nord et le Maghreb arabe sont pratiquement la seule région au monde dépourvue d’un mécanisme de consultation régulière et périodique entre les pays de cet espace”.

L’Algérie, a-t-il dit, a toujours insisté sur la création d’un mécanisme pour combler ce vide et faire entendre la voix de la région dans tous les fora internationaux et régionaux”.