Le Centre National du Registre des Entreprises (CRNE) a soumis à la présidence du Gouvernement une initiative législative permettant de prendre les mesures administratives nécessaires à l’encontre des dizaines d’entreprises dormantes non dissoutes et qui peuvent être exploitées pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme le directeur général du centre, Adel Chouari.

Cette initiative vise à permettre à la RNE d’intervenir et à prendre les mesures administratives à l’aide de mécanismes juridiques, a-t-il expliqué dans une interview réalisée au studio TV de l’agence TAP.

Le responsable a expliqué que ces entreprises sont considérées dormantes car leurs propriétaires ne sont pas parvenus à les dissoudre à l’amiable ou sur décision de justice à cause d’un conflit et ont choisi de les laisser en veille ou de créer d’autres sociétés.

Il a fait savoir que, dans le cadre de son rôle de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, le RNE œuvre à maitriser ce phénomène via l’amendement du statut du registre pour favoriser l’intervention administrative après la finalisation des mesures, une solution pratiquée déjà à l’échelle internationale.