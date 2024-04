Les travaux de construction du nouveau Barrage de Mellègue (barrage supérieur) situé à l’ouest de la ville du Kef, ont atteint un taux d’avancement de 84%, a indiqué à l’Agence TAP, le responsable du projet, Lotfi Abbès.

Il a ajouté que les travaux, dont la fin est prévue pour décembre 2025, avancent à bon rythme, rappelant que le chantier avait été entamé en 2016.

Le barrage supérieur de Mellègue est considéré comme l’un des grands projets dans la région, après ceux de Mellègue 1 érigé au milieu du 20ème siècle et de Serrat.

Le nouveau barrage, réalisé moyennant une enveloppe de 270 millions de dinars, sera doté d’une capacité de stockage d’eau de 195 millions de m3.

Il permettra, également, de favoriser la création de nouvelles zones d’irrigation d’une superficie de 13 mille hectares dans les délégations de Sakiet Sidi Youssef, Trouif et Kef ouest. et de protéger les villes de Jendouba, Bousselem et celles situées près du bassin d’oued Mejderda, contre les inondations.