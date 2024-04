Le livre numérique a ses adeptes parmi les lecteurs en phase avec les nouvelles publications dans le monde entier. En Tunisie, le livre numérique est actuellement disponible chez “Click2read” qui se présente comme étant « la première plateforme dédiée au livre électronique tunisien. »

Un nouveau partenariat a été mis en place entre “Clik2Read” et la 38ème édition de la Foire internationale du livre tunisien (FILT) qui se déroule du 19 au 28 avril 2024. Toute l’actualité de la Foire concernant notamment le programme culturel et les différents rendez-vous programmés sont disponibles sur le site de “Clik2read”. Cette nouvelle orientation vers la digitalisation permet au public d’être informé de toute l’actualité du FILT à parti de « Click2read ».

L’agence TAP a eu, lundi, une rencontre au stand de la plateforme au FILT avec Sami Meksi, cofondateur de la société MIP Livrel, propriétaire de “Clik2Read”. Il a présenté les grandes lignes de ce partenariat ainsi que la vocation essentielle de cette plateforme. Le partenariat avec le FILT est l’aboutissement d’un travail qui a commencé il y a un an avec la Foire nationale du livre tunisien et les éditions 2023 et 2024 de la Foire internationale du livre tunisien. Il a permis de mettre en ligne l’actualité de la Foire ce qui lui aidé à réduire le nombre de publications (programme et revue quotidienne) en version papier.

Lancée en février 2023 dans le cadre de la Foire nationale du livre tunisien, cette plateforme a réussi à s’imposer sur la chaine du livre”, a déclaré Sami Meksi, rappelant d’autres expériences inachevées de plateformes dédiée au livre numérique. L’objectif principal de la plateforme est la promotion du livre numérique tunisien et de rapprocher le livre du lectorat.

Le livre digital, 50 pc moins cher que le livre traditionnel, présente un grand avantage pour le lecteur avec des tarifs avantageux et un accès plus facile, a fait savoir le cofondateur de la plateforme.

L’adhésion des éditeurs tunisiens à la plateforme est de plus en plus importante, en témoigne leur adhésion à ce moyen de publication numérique qui à son avis, « présente un avantage pour les maisons d’édition et la vente du livre en papier ». Avec 40 maisons d’éditions partenaires et 1600 titres inscrits, la plateforme est en train d’évoluer et diversifier ses produits en proposant des titres dans trois langues; l’arabe, le français et l’anglais. La plateforme avait fait ses débuts avec seulement 10 maisons d’édition et 35 livres inscrits.

S’agissant de la relation entre éditeurs et plateformes numériques, Sami Meksi a affirmé que « le livre numérique est complémentaire au livre en papier surtout que les statistiques dans le monde font état de près de 20 pc du lectorat sont parmi les lecteurs du livre numérique ».

La plateforme propose un produit orienté au grand public et la lecture en entreprise avec de nouveaux services sous forme d’un pack universitaire de lecture pour étudiants et un autre pour la la famille qui sont en cours de préparation. “Clik2Read” permet au lecteur d’accéder aux premières pages des livres ce qui créé une expérience de lecture semblable à celle en libraire. La plateforme enregistre un intérêt accru pour le livre et les écrivains tunisiens et ambitionne de publier des livres d’écrivains en dehors de la Tunisie en nouant des partenariats avec les éditeurs étrangers.

Clik2Read a adopté un nouveau concept de lecture en entreprise qui connait un grand intérêt auprès des sociétés engagées dans les stratégies de responsabilités sociétales telles que Tunisie Valeurs, l’Institut Français de Tunisie et prochainement la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect). Partant de la volonté de rassembler la chaine du livre autour du livre numérique, Click2read organise, ce mardi, une conférence au Filt sous le thème “Le livre numérique, quelle place dans la chaine du livre” avec la participation de l’Union des éditeurs tunisiens, l’Union des écrivains tunisiens, l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV) en présence du président de la Conect en tant qu’invité d’honneur. Des éditeurs, distributeurs et écrivains ainsi qu’un représentant du secteur de l’imprimerie prendront part à ce rendez-vous.

Clik2Read va lancer un concours national baptisé “Découverte jeunes plumes Clik2Read”, une initiative qui vise à encourager et faire connaitre les jeunes écrivains. Le livre lauréat sera publié sur la plateforme et son auteur aura la possibilité de signer un contrat avec un éditeur. Les conditions de participation et d’admission à ce concours sera annoncée, mardi, au cours de la conférence du mardi.

Une application mobile « Click2read » sera mise en ligne très prochainement.