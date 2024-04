La montée en taille et en qualité, se consolide à QNB Tunisia: la filiale de la plus grande institution financière au Moyen Orient et en Afrique. Au terme de l’année 2023, l’encours des crédits de la banque monte à 1.316 millions de dinars enregistrant une progression brute de 98,5 millions de dinars hors l’opération de write-off qui a porté sur 75 millions de dinars.

Parmi ces encours, 438 millions de dinars ont été accordés à des entités du secteur public. Il importe de signaler également que le Portefeuille d’Investissement (Bons de Trésor) a atteint 477 millions de dinars en 2023 reflétant ainsi l’engagement de la banque et son soutien à l’économie tunisienne.

En parallèle, les engagements classés de la banque se sont contractés de 84,8 millions de dinars pour se situer à 605,4 millions de dinars, ramenant le taux des créances accrochées à 35,8% contre 46,3% en 2022 et un pic de 55,2% en 2021 et ce conformément à la feuille de route présentée et approuvée par la BCT.

En 2023, la banque a confirmé son engagement de financement du secteur industriel tunisien avec un encours représentant 43% du total des crédits de la banque à fin 2023. QNB Tunisia est présente également sur les différents segments de l’économie à l’image du commerce et des services dont l’encours représente respectivement 28% et 11% des engagements de la banque.

Côté ressources, la collecte des dépôts a enregistré une progression de 12,3% totalisant à fin 2023, un encours de 1.351 millions de dinars dopé par la consolidation des comptes d’épargne et des dépôts à échéance.

Au terme de l’exercice 2023, QNB Tunisia redresse la barre de ses indicateurs de performance grâce au plan de restructuration mené depuis 2021.

En effet, le PNB a enregistré une ascension de 49,1%, soit un accroissement de 18,4 millions de dinars pour se situer à 55,9 millions de dinars. Cette remontée est attribuée à l’amélioration de la marge d’intérêt de 15,2 millions de dinars et des revenus du portefeuille d’investissement de 7,5 millions de dinars.

Le coût du risque de la banque a diminué de 53,8%. En effet, les dotations aux provisions sur créances, hors bilan et provisions pour passifs, sont passées de 114,4 millions de dinars (un record) en 2022 à 52,9 millions de dinars en 2023.

La banque améliore au passage le taux de couverture des créances classées de 5,9 points de pourcentage passant de 52,8% en 2022 à 58,7%.

L’amélioration au top line du compte de résultat s’est conjuguée à une maitrise des charges opératoires, dont la hausse a été limitée à +9,5%.

Ceci dit, QNB Tunisia atténue significativement le déficit du résultat net à -69 millions de dinars en 2023 (-49,1 millions de dinars sur une base consolidée), contre un déficit de 142,6 millions de dinars en 2022.

D’après le Business Plan, la banque devrait atteindre son break-even en 2025 et renouer ainsi avec les résultats positifs .

Par ailleurs, les fonds propres remontent à 327.1 millions de dinars, dopés par une succession d’augmentations du capital social grâce au soutien de la société mère.

Ainsi QNB Tunisia a maintenu les indicateurs réglementaires notamment le ratio de solvabilité CAR (34,6%)et le ratio de liquidité LCR (403,4%) largement au-dessus des exigences minimales de la Banque Centrale de Tunisie confirmant ainsi la solidité et la solvabilité de la banque.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences QNB FIRST à Tunis et à Sousse, 3 centre d’affaires CORPORATE pour les Entreprises à Tunis et à Sousse et 2 bureaux de change aux aéroports de Tunis Carthage et Djerba.