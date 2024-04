Prenant part depuis 2006 à la Foire internationale du livre de Tunis, le ministère de la Défense nationale expose cette année à la 38ème édition de la FILT, au stand de la direction du patrimoine, de l’information et de la culture (relevant du ministère) une variété de documents cartographiques, de photos aériennes réalisées par les soins du Centre national de la cartographie et de la télédétection ainsi que des publications et ouvrages divers qui interpellent le passant à s’arrêter pour feuilleter les pages et découvrir une production souvent peu ou non connue auprès des lecteurs.

Le directeur du département du patrimoine, de l’information et de la culture (crée en 2008 en vue de préserver notamment le patrimoine militaire national) le colonel-major Samir Chemi, a mentionné, dans une déclaration à l’agence TAP, que le ministère de la Défense accorde une grande importance à l’histoire et à la culture et contribue à la publication de nombreux ouvrages se rapportant à des domaines tels que la santé, les monuments historiques militaires outre l’organisation de colloques en vue d’enrichir les activités culturelles en général et les recherches historiques en particulier.

Les publications périodiques et annuelles, les actes de colloques d’histoire militaire sont une production de la Commission nationale d’histoire militaire (créée en 2003) qui réunit une pléiade de professeurs universitaires, des historiens et des officiers militaires dans le cadre de la contribution du ministère afin de faire connaitre l’histoire de la Tunisie sur le plan militaire et humain.

Les ouvrages exposés illustrés par des photos, des plans de bataille et des contextes historiques sont basés sur des articles élaborés par des chercheurs en histoire militaire autour de plusieurs sujets dont l’histoire militaire tunisienne à travers les âges, les différentes activités des forces armées tunisiennes dans le domaine du développement du pays et de la participation aux opérations de maintien de la paix et aux activités humanitaires etc.

Parmi les publications destinées à la vente figurent des numéros de la Revue Tunisienne d’Histoire Militaire (RTHM), une publication annuelle bilingue (français-arabe) dont la première parution remonte au mois d’avril 2008, avec l’ambition de permettre aux universitaires de faire connaitre leurs recherches à un public averti et d’encourager les études qui apportent des éléments nouveaux à l’histoire militaire, en tant que partie intégrante des sciences humaines, en traitant de sujets liés à l’architecture militaire : le rôle des musées, les traditions et la symbolique militaire présente depuis l‘antiquité jusqu’à nos jours, (l’art de fortifications : murailles, bordjs, ribats, enceintes, places fortes, qasr etc), le rôle de l’historien militaire, les activités civiles de l’armée, sa contribution au fil de l’histoire aux travaux publics (construction de routes et de ponts) etc.

L’on retrouve également des titres de la revue « Eddifaa » (Défense) d’information à caractère culturel, scientifique et littéraire, ainsi que de la revue périodique « Santé militaire » spécialisée dans la publication d’articles à caractère médical et scientifique préparée par un groupe de professeurs universitaires, de médecins civils, d’officiers médecins et de spécialistes travaillant dans les hôpitaux militaires…