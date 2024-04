Le taux d’avancement des travaux d’extension de l’entrée Sud, portant sur la 4ème tranche relative à l’échangeur de Bir El Kassaa à Ben Arous, a dépassé les 80%, ce dernier entrera en exploitation en septembre 2024, a fait savoir, Khaled Latrech, directeur des grands travaux au ministère de l’équipement et de l’habitat.

Il a ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP, que le rythme de réalisation des différentes composantes du projet, est satisfaisant avec un taux d’avancement des travaux dépassant 50%, précisant que le taux d’avancement des travaux du 3ème lot du projet au niveau de l’intersection du Centre de traumatologie et des grands brûlés, a atteint 55% et celui du 2ème lot (extension de la route au niveau de Lacania, la sortie sud et la route reliant entre les municipalités), a dépassé 46%.

S’agissant du 1er lot, relatif à l’extension des voies du pont de Saint-Gobain, le responsable a fait savoir que le taux d’avancement des travaux a atteint 10% et le 5ème lot, au niveau du croisement d’El Yehoudia, dont le démarrage des travaux a enregistré un léger retard, a enregistré un taux d’avancement estimé à 30%.

La direction a surmonté différents problèmes fonciers qui ont entravé l’avancement à un rythme régulier, les travaux de réalisation du projet, a encore noté le responsable.

Les composantes du projet portent sur deux tronçons, une première partie relative au réaménagement et à l’extension de l’autoroute, depuis l’intersection des banlieues Sud de la capitale jusqu’au centre de la capitale au niveau du pont de Djebel Jelloud, et une 2e partie concerne le raccordement de la route nationale n° 3, son extension à partir de l’intersection du Centre de traumatologie et des grands brûlés, jusqu’à l’intersection d’El Yahoudia, en passant par l’intersection d’El Mourouj 1 et 2.

Selon les études réalisées, 4 à 6 voies seront construites dans chaque direction, en plus de la réalisation de deux grands échangeurs au niveau de l’intersection d’El Mourouj et l’entrée d’El Yahoudia. Doté d’un financement estimé à environ 370 millions de dinars (MD), ce projet est financé conjointement par l’Etat et la Banque européenne d’investissement.