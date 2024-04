Le roman « Triste tigre » de la romancière française Neige Sinno a remporté la 8ème édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie avec 39% de voix des lycéens tunisiens. « Triste tigre » succède ainsi à « Vivre vite » de Brigitte Giraud, lauréat de la 7ème édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie avec 50% des voix.

La 8ème édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie est présidée par l’écrivaine tunisienne Iman Bassalah ainsi que par l’écrivaine française Paule Constant, membre de l’académie Goncourt, en tant que présidente d’honneur. Quatre ouvrages étaient en lice pour ce prix : “Veiller sur elle” de Jean-Baptiste Andrea (éditions L’Iconoclaste), ; “Humus” de Gaspard Kœnig (Editions L’Observatoire), “Sarah, Susanne et l’écrivain” de Éric Reinhardt (éditions Gallimard )et “Triste tigre” de Neige Sinno paru aux éditions P.O.L.

L’annonce du lauréat du Prix Goncourt Choix de la Tunisie 2024 s’est déroulée, dans la soirée de samedi 20 avril, au siège de l’institut français de Tunisie (IFT) à Tunis. La cérémonie est organisée à l’honneur de plus de 300 jeunes lycéens représentant 24 gouvernorats en présence des écrivaines Iman Bassalah et Paule Constant.

Des équipes de lycéens, représentant chacune un gouvernorat différent, ont partagé leur amour pour la littérature et leur coût de coeur du Prix Goncourt le choix de la Tunisie.

Dans leurs prestations, les lycéens et lycéennes ont tour à tour fait des lectures de leurs romans préférés, avant de procéder au vote électronique pour désigner le roman de leur choix ». Au début de la cérémonie, les lycéens ont eu l’occasion de poser leurs questions à certains des auteurs en lice par visioconférence dont Neige Sinno.

Dans des propos recueillis par l’agence TAP, Christophe Clanché, attaché de coopération éducative à l’IFT, a expliqué le principe de ce prix qui implique des lycéens de toute la Tunisie avec une dizaine de chaque gouvernorat invitée à lire les quatre romans finalistes du Prix Goncourt en France avant de se prononcer pour choisir le choix de leur région. Présentant les étapes de ce prix, il a fait savoir que les lycéens sont réunis à Tunis pour une grande journée où chaque région vient présenter son choix “en utilisant les arts, le théâtre, la musique pour essayer de convaincre l’ensemble des élèves réunis que leur choix est le bon»

La présidente de cette 8ème édition, Iman Bassalah, a fait savoir que le Prix Goncourt Choix organisé dans plusieurs pays est un prix honorifique et une déclinaison du Prix Goncourt en France. Les lycéens présents à l’IFT ont présenté des spectacles et défendu avec éloquence leur choix parmi les quatre finalistes pour ce prix honorifique, a-t-elle avancé.

Iman Bassalah qui a elle-même « choisi les établissements scolaires participant à ce prix a eu des rencontres avec les élèves autour des quatre ouvrages en compétition qui sont choisis à partir des finalistes du prix Goncourt français ».

L’écrivaine française Paule Constant, présidente d’honneur de la 8ème édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie et membre de l’académie Goncourt depuis dix ans, a qualifié livre de Neige Sinno, « Triste tigre », d’ « une sorte de confession et d’essai, dans lequel l’autrice réfléchit sur le thème de l’inceste qui apparait dans toutes les classes sociales et dans tous les pays ». Paule Constant considère que ce livre, Prix Goncourt des lycéens en France, fait une sorte d’unanimité chez les jeunes au Goncourt dans plus de 12 pays et 29 universités.

Le Prix Goncourt Choix de la Tunisie est un prix littéraire annuel mis en œuvre par l’IFT avec l’appui et l’accompagnement de l’Académie Goncourt en France et le ministère de l’Education tunisien et avec le soutien de l’Association Tunisienne pour la Pédagogie du Français (ATPF).