A l’occasion du vingtième anniversaire de l’accord de jumelage entre la municipalité de Nabeul et la municipalité japonaise de Seto (21 avril 2004), la première pierre du projet de création d’un jardin japonais à la cité Al-Wafa à Nabeul a été posée, aujourd’hui dimanche, en présence du maire de Seto, Kawamoto Masayuki, et de la délégation qui l’accompagne, de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Osuga Takeshi, de la gouverneure de Nabeul, Sabah Malek, du secrétaire général chargé de diriger les affaires de la municipalité de Nabeul, Hichem Bayoudh et des représentants des composantes de la société civile, dont notamment l’association Club de Nabeul et l’Association pour la Sauvegarde de la Ville de Nabeul.

Le jardin japonais, le premier du genre à l’intérieur de la République, sera réalisé sur une superficie de 6 mille mètres carrés à la cité Al-Wafa à Nabeul, qui compte environ 30 mille habitants. Il sera aménagé suivant un style japonais qui met l’accent sur les éléments de base tels que la pierre, l’eau, le sable et les éléments architecturaux.

Le jardin comprendra une variété d’arbres et de plantes méditerranéennes acclimatées au climat méditerranéen tunisien. Ils sont économes en eau et ressemblent à des plantes et des arbres japonais. Au milieu de ce jardin qui sera orné par des pierres tunisiennes, sera installé une jarre en céramique, symbole de la ville de Nabeul.

Le maire de Seto, Kawamoto Masayuki, a déclaré à la TAP que la pose de la première pierre du Jardin japonais de Nabeul illustre la volonté commune de renforcer davantage les relations entre les deux pays qui partagent beaucoup de points communs dont la fabrication de la céramique.

Il a mis l’accent sur les relations de longue date entre les deux communes, ajoutant que les rencontres qui ont précédé la cérémonie de pose de la première pierre ont été l’occasion de prendre connaissance des aspirations de la commune de Nabeul, des composantes de la société civile et des artisans à valoriser la coopération entre les deux municipalités et à activer l’accord de jumelage, soulignant que la municipalité de Seto examinera les différentes propositions qui ont été présentées pour leur éventuelle mise en œuvre dans l’intérêt des deux municipalités.

De son côté, la gouverneure de Nabeul, Sabah Malek, a souligné la volonté d’impulser les relations de coopération entre les communes japonaises de Nabeul et Seto, soulignant que le jardin japonais dont la première pierre a été posée aujourd’hui contribuera à consolider les liens de partenariat entre les deux communes et à étendre l’accord de jumelage à de nouveaux projets de coopération touchant plusieurs domaines tels que l’environnement et le tourisme, en particulier le tourisme alternatif écologique et culturel.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Osuga Takeshi, a souligné que les relations de jumelage entre Nabeul et Seto constituent une expérience unique au niveau de la coopération entre les communes japonaises et tunisiennes et un acquis important pour le renforcement des liens de coopération entre les deux municipalités et entre la Tunisie et le Japon.