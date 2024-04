Le coup d’envoi des travaux d’aménagement de la route reliant la ville de Ghardimaou au village d’Aïn Soltane, relevant du gouvernorat de Jendouba, a été donné, vendredi, pour un projet dont le coût s’élève à près de 2 millions de dinars.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional de l’équipement et de l’habitat, Adel Hidri, a indiqué que l’aménagement de cette route, d’une longueur de 12 kilomètres, intervient suite au délabrement de cette artère, ayant résulté de multiples glissements de terrain.

Un projet qui s’impose également sur fond de protestations des habitants de la région, déplorant les glissements de terrain qui ont avarié le sol et ses bas-côtés, ce qui a rendu cette route principale inaccessible par les moyens de transport privés et publics pour atteindre plusieurs villages de la région et le centre maghrébin des stages et camping à Aïn Soltane.

Selon la même source, la majorité des projets similaires dans la région sont bloqués à cause de l’absence des carrières de pierres, ce qui perturbe le bon déroulement des chantiers.