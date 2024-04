La pluviométrie moyenne sur la Tunisie était déficitaire de 20%, au cours du mois de février 2024, avec d’importantes disparités régionales, selon le Bulletin Climatologique Mensuel, publié jeudi par l’Institut National de la Météorologie (INM).

En fait, le bilan pluviométrique total (27 stations principales) du mois était de 728,3 mm, alors que la normale pour les mêmes stations était de 914,8 mm, ce qui représente 79,6% de la normale du mois. Les précipitations étaient très faibles sur les régions du sud.

La station la plus arrosée est Tabarka qui a enregistré un cumul de 101,4 mm, suivie par celle de Jendouba (73,3 mm), de Bizerte (55,2 mm) et de Zaghouan (49,3 mm).

Par ailleurs, le mois de Février 2024 a été plus chaud que la normale avec une anomalie thermique excédentaire de +2.1°C par rapport à la normale (1991-2020).

Les températures moyennes ont varié entre 8,9°C à Thala et 16,7°C à Gabes. Quant à la température moyenne générale (27 stations principales), elle a atteint 14,1 °C et elle était supérieure à la moyenne de référence (11,9°C) de +2.2°C.

A l’exception des deux premières journées du mois de Février, les températures maximales et minimales ont dépassé les normales durant quasiment tout le reste du mois dans toutes les régions.

S’agissant des températures maximales moyennes, elles ont varié entre 12,9°C à Thala et 21,3°C à Gabes, et elles étaient supérieures aux moyennes de référence sur toutes les régions. Quant à la température maximale moyenne générale (27 stations principales), elle a atteint 19 °C, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (17 °C) avec une différence de (+1,9 °C).

Pour ce qui est des températures minimales, elles se sont situées entre 4,9°C à Kébili et 12,1°C à Gabes. Quant à la température minimale moyenne nationale, elle a atteint 9,1°C, dépassant la moyenne de référence (6,8°C) avec un écart de +2,3°C.

L’INM a fait savoir, en outre, que les vents étaient généralement faibles à modérés, et leur vitesse a augmenté durant la période allant du 9 au 13 février 2024 sur la plupart des régions.

A noter que la vitesse maximale des vents a varié de 60 km/h à Kairouan et Gabès ville à 94 km/h à Kasserine, et elle a atteint un maximum de 122 km/h à Thala.

La vitesse du vent a également augmenté au cours de la période du 17 au 19 février sur les régions du sud, et sa vitesse maximale a varié de 61 km/h à Tozeur à 83 km/h à Kébili, engendrant des phénomènes de sable sud du pays.

Aussi, les vents étaient forts pendant les journées du 25 et 26 février sur les zones côtières orientales, et leur vitesse maximale variait de 61 km/h à Sfax à 79 km/h à Nabeul.

A noter que la fin de mois de février a été marquée par des vents très fort notamment sur les régions du centre et du sud, et leur vitesse maximale a varié de 60 km/h à Médenine à 86 km/h à Thala et Kasserine, avec des phénomènes de sable enregistrés à Gabès.