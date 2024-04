La réunion de clôture du programme de modernisation des établissements de base et secondaire PMES (2017/2026), financé par le gouvernement tunisien, la Banque européenne d’investissement, la Banque allemande de développement et l’Union européenne, a été organisée aujourd’hui mercredi à Hammamet.

La ministre de l’Éducation, Saloua Abbassi, a indiqué, à l’occasion de cette rencontre et de lancement de la deuxième phase du programme, que « la réforme de l’éducation est étroitement liée à la réhabilitation et au développement des infrastructures des établissements scolaires », se félicitant du succès important obtenu par ce programme, étant donné qu’il a englobé 395 établissements, dépassant le nombre d’établissements programmés et estimé à 310.

Le directeur général de l’Unité de gestion du programme, Karim Daoud, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que ce programme, qui s’étale de l’année 2017 à 2026, avec un total de crédits estimés à 220,5 millions d’euros (20% sous forme de dons, 60% sous forme de prêts et 20% pris en charge par l’État tunisien), a permis notamment la création de 47 lycées et collèges et le réaménagement et l’entretien de 389 autres établissements, outre l’acquisition d’un ensemble d’équipements éducatifs et pédagogiques, l’aménagement de cantines scolaires et l’acquisition de véhicules qui ont été distribués aux délégations régionales de l’éducation.

Il a précisé que la réunion de clôture du programme de modernisation des établissements scolaires a coïncidé aujourd’hui avec l’annonce du lancement de la deuxième phase de ce programme (2024/2029), qui portera notamment sur la création de 80 écoles primaires dans diverses régions de la République, en plus de l’acquisition de 75 bus scolaires notamment dans les zones rurales pour résoudre le problème du transport des élèves, soulignant que les fonds alloués à la deuxième phase du programme sont estimés à 80 millions d’euros, soit 31 % de la somme totale, sous forme de dons.