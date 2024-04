La Société de la Foire Internationale de Gabès a entamé les préparatifs d’organisation du Salon du bâtiment et de la décoration (DECOBAT) dans sa 7ème édition, du 15 au 19 mai 2024.

Cet évènement sera organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’industrie du Sud-Est, l’Ordre Des Architectes de Tunisie (OAT), la Société Tuniso-libyenne des consultations, d’investissement et de développement et le comité exécutif tuniso-libyen des femmes entrepreneures.

Ce Salon connaitra la participation de plusieurs exposants dans diverses spécialités, dont notamment, les systèmes de construction, le matériel d’installation et de construction et le design d’intérieur et la décoration, selon un communiqué publié par la direction de la Société Foire Internationale de Gabès.

Au programme du Salon, des réunions de partenariats bilatéraux entre les hommes d’affaires tunisiens et libyens et des conférences d’information sur les opportunités de partenariat et d’investissement existantes entre les deux pays.

La partie organisatrice aspire à ce que le Salon contribue au développement du partenariat tuniso-libyen dans les secteurs du bâtiment et de la décoration, et offre un cadre permettant aux hommes d’affaires des deux pays de présenter les innovations, les technologies les plus récentes et les solutions intelligentes adoptées dans les secteurs de la construction et de l’architecture.