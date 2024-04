La première édition du festival des roses de Kairouan, se tiendra les 20 et 21 avril 2024, sur le thème : « Kairouan aux senteurs de la rose ».

Ce festival, qui est appuyé par le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT), vise à définir la région de Kairouan comme étant l’une des régions productrices de roses les plus importantes et à promouvoir davantage les roses de Kairouan auprès des différents fabricants, notamment, les producteurs de parfums.

Il vise, également, à dynamiser la vie culturelle et touristique et à renforcer l’attractivité de Kairouan comme destination incontournable pour le tourisme alternatif.

Le programme du festival prévoit une visite du marché des roses, une animation culturelle pour enfants, une expo-vente des produits distillés de roses, une plantation de rosiers ainsi que l’organisation des conférences scientifiques.