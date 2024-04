La coopération entre la Tunisie et l’OTAN et les moyens de la renforcer ont été au centre d’une réunion lundi entre le ministre de la Défense nationale Imed Memmich et le président du comité militaire de cette organisation, l’amiral Rob Bauer.

Le ministre a souligné, lors de cette rencontre, l’évolution de la coopération avec l’OTAN, qui a contribué au renforcement des capacités de défense des forces armées tunisiennes, notamment après l’obtention par la Tunisie du statut d’allié-majeur non membre de l’OTAN en 2015, lit-on dans un communiqué.

Il a également affirmé la volonté de son département de mettre en oeuvre les mécanismes de partenariat avec l’OTAN, d’activer la coopération dans les domaines de la formation, et d’échanger des expériences dans le cadre du respect et de la confiance mutuels, dans l’intérêt des deux parties.

De son côté, l’amiral Rob Bauer a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et l’OTAN, citant notamment le développement des capacités de l’armée tunisienne dans tous les domaines militaires.

Il a affirmé dans ce contexte la volonté de l’organisation de renforcer cette coopération, d’intensifier les formes de collaboration, et de continuer à la promouvoir et à l’élargir.