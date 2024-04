L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) organise en collaboration avec le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP) la participation tunisienne au Salon International des produits de la mer « Seafood Expo Global 2024 », lequel sera tenu, du 23 au 25 avril 2024, à Barcelone (Espagne).

D’après un communiqué, publié par l’APIA, un pavillon tunisien sera aménagé et servira pour exposer des échantillons de produits de pêche tunisiens frais, surgelés et en conserve, ainsi que de produits de la pisciculture (poisson loup de mer, les moules, les huîtres…).

Une importante délégation tunisienne prendra part à ce rendez-vous, comptant des hommes d’affaires et des représentants de projets actifs dans les filières de la pêche, de la pisciculture et de l’exportation de produits de la pêche.Par ailleurs, l’APIA prévoit l’organisation, à cette occasion, d’une rencontre avec les Tunisiens résidant en Espagne, le mardi 23 avril 2024, en coordination avec l’Ambassade de Tunisie à Madrid.

L’objectif est de renforcer les relations avec la communauté tunisienne dans ce pays, ainsi que de faire connaître les incitations mis à leur disposition à même de les encourager à participer au développement économique de la Tunisie.Les personnes souhaitant prendre part à « Seafood Expo Global 2024 » sont invitées à confirmer leur participation via l’un de ces deux emails : tre.apia@apia.com.tn ou madrid@embajadadetunez.es.

Pour rappel, le salon Seafood Expo Global se présente comme un rendez-vous incontournable du secteur des produits de la pêche, avec plus de 50 mille m² d’espace d’exposition et une très importante participation internationale. En 2023, le salon a accueilli plus de 34 400 professionnels de 150 pays.