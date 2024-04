La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 1.396,9 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 18.802,5 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12.442,4 millions de dinars ;

Un Résultat net de l’exercice de 331,4 millions de dinars ;

Un niveau de capitaux propres de 2 082,1 millions de dinars.

Au cours de l’année 2023, la BIAT a maintenu une performance solide, consolidant sa résilience grâce notamment à ses programmes de développement stratégique, sa gouvernance saine, sa dynamique commerciale axée sur la proximité client et l’innovation ainsi que sa maitrise des risques. Une progression notable dans sa transformation digitale a également marqué l’année. Avec de nouvelles fonctionnalités déployées régulièrement et développées en étroite collaboration avec ses clients, la BIAT ambitionne de se positionner comme la banque digitale de référence, solide et durable. Elle vise à améliorer l’engagement client et l’innovation produit, tout en continuant à mettre en œuvre son nouveau concept d’agence qui va de pair avec la transformation de la banque. Le déploiement des agences nouveau concept progresse à un rythme soutenu, et garantira aux clients un environnement bien adapté aux nouveaux services digitaux, améliorant ainsi l’expérience client, la prise en charge et la proximité relationnelle.

L’ensemble de ces concrétisations a valu à la BIAT, comme chaque année, plusieurs reconnaissances internationales délivrées par des organismes de renom. La BIAT a ainsi obtenu au titre de l’année 2023 deux prix internationaux :

« Meilleure banque en Tunisie 2023 » décerné par le magazine international Euromoney, saluant ainsi ses performances soutenues, la qualité de ses services, sa stratégie de développement et sa bonne gouvernance. La BIAT a déjà remporté cette distinction en 2019.

« Meilleure innovation dans la banque de détail en Tunisie 2023 » attribué par le magazine anglais International Banker. Cette distinction salue l’innovation dans la banque de détail opérée par la banque. Elle est décernée aux institutions qui ont excellé dans la fourniture d’un service de haute qualité tout en maintenant en permanence un niveau élevé de conformité réglementaire.

Avec des performances solides et une résilience marquée, la BIAT promeut une croissance dynamique et durable en misant sur les compétences de ses experts tout en tirant profit des avancées technologiques.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn