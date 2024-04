Le déficit de la balance commerciale énergétique a augmenté de 5% à 1878 millions de dinars (MD) (en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée) à fin février 2024, par rapport à la même période de 2023, selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique, publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La valeur des exportations des produits énergétiques a enregistré une hausse de 19%. Celle des importations a aussi évolué de 8%. Pour ce qui est des importations des produits pétroliers, elles ont augmenté de 7% en valeur à fin février 2024. Celles de pétrole brut ont baissé en quantité et en valeur contre une hausse des exportations des produits pétroliers en quantité de plus de 150% et de 149% en valeur.

Outre les quantités échangées, les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à deux autres facteurs à savoir, le taux de change $/D et les cours du Brent, qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers. Entre fin février 2023 et fin février 2024, le cours moyen du Brent a enregistré une légère baisse de 0,6% (82,1$/bbl contre 83,6 $/bbl).

Au cours de la même période, le Dinar tunisien s’est maintenu en moyenne au même niveau par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.