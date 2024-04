Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 329 kilotonne d’équivalent pétrole (Ktep), à fin février 2024, enregistrant ainsi une baisse de 21% par rapport à la même période de l’année précédente, d’après le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique publié récemment, par l’Observatoire Nationale de l’Energie et des Mines.

La production du gaz commercial sec a diminué, en effet, de 28%. Pour ce qui est de la redevance sur le passage du gaz algérien, elle a enregistré une baisse de 6% par rapport à février de 2023 en se situant à 126 ktep.

Les achats du gaz algérien ont diminué de 2%, entre fin février 2023 et fin février 2024, pour se situer à 389 ktep. Le forfait fiscal sur le transit de gaz d’origine algérienne a baissé de 6% par rapport à fin février 2023. Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (85%).

Pour ce qui est de l’approvisionnement national en gaz naturel, il a enregistré une baisse de 13 % par rapport à février 2023, pour se situer à 700 ktep.

S’agissant de la demande totale de gaz naturel, elle a enregistré une baisse de 13% entre fin février 2023 et fin février 2024 pour se situer à 697 ktep.

La demande pour la production électrique a enregistré une dimunition de 13%, celle pour la consommation finale a diminué de 12%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (61% de la demande totale à fin février 2024). La production électrique est en effet basée sur le gaz naturel à plus de 95%.

La baisse de la demande du secteur électrique est due à la limitation de la disponibilité du gaz naturel et ne reflète pas la demande du secteur électrique.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une diminution de 12% pour se situer à 274 ktep. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une diminution de 11% et celle des clients haute pression a enregistré une baisse de 14%