En mars 2024, la montée des cours internationaux des huiles végétales, des produits laitiers et de la viande a fait augmenter de 1,1 % l’indice de référence des prix mondiaux des produits alimentaires, qui enregistre sa première hausse depuis sept mois, a annoncé, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’organisation a indiqué dans un communiqué que l’indice FAO des prix des produits alimentaires, qui suit l’évolution mensuelle des prix internationaux d’un ensemble de produits alimentaires échangés dans le monde entier, s’est établi en moyenne à 118,3 points en mars, soit 7,7 % de moins que sa valeur enregistrée il y a un an au même mois.

La hausse affichée en mars s’explique principalement par l’évolution de l’indice FAO des prix des huiles végétales, qui a progressé de 8 % depuis février et a atteint son niveau le plus haut depuis un an, car les cours des huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza ont tous augmenté.

Selon la FAO, les prix internationaux de l’huile de palme ont augmenté en raison de la baisse saisonnière de la production dans les principaux pays producteurs et d’une forte demande intérieure en Asie du Sud-Est, tandis que ceux de l’huile de soja sont remontés après être tombés à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, sous l’effet d’une forte demande dans le secteur des biocarburants, en particulier au Brésil et aux États-Unis d’Amérique.

Pour l’indice FAO des prix des produits laitiers, il a affiché son sixième mois consécutif de hausse. Il progresse de 2,9 % par rapport à février, principalement du fait de l’augmentation des prix mondiaux du fromage et du beurre.

L’indice FAO des prix de la viande a également enregistré une valeur supérieure au mois précédent (+ 1,7 pour cent), les prix de la volaille, de la viande de porcins et de la viande de bovins ayant augmenté.

En revanche, l’indice FAO des prix des céréales a fléchi de 2,6 pour cent, tombant à une valeur moyenne inférieure de 20 % à celle de mars 2023.

Ce recul est principalement imputable à la baisse des prix mondiaux du blé à l’exportation due à la forte concurrence qui perdure entre les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie et l’Union européenne et dont témoigne l’annulation d’achats de la part de la Chine.

Les prix du maïs à l’exportation ont légèrement progressé en mars 2024, notamment en raison de difficultés logistiques en Ukraine, tandis que l’indice FAO des prix de tous les types de riz a reculé de 1,7 % dans un contexte de demande mondiale à l’importation modérée.

L’indice des prix du sucre a cédé 5,4 % depuis février, ce qui est dû principalement au relèvement des prévisions concernant la production en 2023-2024 en Inde et à l’accélération de la récolte en Thaïlande.