Avec « Ce que la Palestine apporte au monde », l’Institut du monde arabe (IMA, Paris) a choisi de donner à voir l’élan et l’irréductible vitalité de la création palestinienne, qu’elle s’élabore dans les territoires ou dans l’exil.

L’exposition organisée du 31 mai au 31 décembre 2023 à l’IMA sera présentée partiellement à l’Institut français de Tunis (IFT) du 23 mai au 28 juin 2024, informe l’IMA.

Cet événement culturel “d’exception” rendu à la Palestine qui connait depuis octobre 2023 un génocide sans précédent, s’est voulu une occasion pour faire découvrir l’effervescence culturelle que la Palestine ne cesse de révéler et d’entretenir à travers un cycle de trois expositions mettant en avant les artistes modernes et contemporains palestiniens, dans un dialogue avec leurs homologues du monde arabe et la scène internationale, ainsi que les précieuses archives palestiniennes abritées dans les valises de Jean Genet, donnant à lire les étapes de la rencontre de l’écrivain avec le peuple palestinien, qui a dédié sa vie au soutien du combat des Palestiniens et son oeuvre à la cause palestinienne devenue sa préoccupation majeure illustrée notamment dans son livre posthume “Un captif amoureux”.