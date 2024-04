Le ministre chargé de la gestion du ministère des affaires culturelles Moncef Boukthir a, lors d’une visite d’inspection lundi 8 avril au Théâtre municipal de Tunis, pris connaissance de son état ainsi que de son installation électrique et des problèmes d’infiltration d’eau, informe un communiqué du ministère.

Il a lors de sa rencontre avec notamment des représentants de la municipalité de Tunis et de l’association de sauvegarde de la médina de Tunis, souligné la nécessité de protéger ce monument architectural qui constitue l’un des grands édifices de la capitale en veillant à sa maintenance pour la sécurité de tous.

Il a dans ce sens souligné la disposition du ministère des affaires culturelles représentée par l’INP à renforcer davantage la coopération et la coordination avec la municipalité de Tunis et les différentes composantes de la société civile afin de préserver ce joyau architectural singulier. Moncef Boukthir a soulevé l’importance de réfléchir à des projets de collaborations internationales pour l’échange d’expertises et la formation des jeunes dans le domaine de la restauration.