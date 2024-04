La deuxième réunion du comité de préparation du rapport de la république Tunisienne sur la mise en oeuvre de la déclaration et du programme d’action de Beijing +30 s’est tenue vendredi sous la présidence de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa.

Des représentants de la présidence du gouvernement, de plusieurs ministères et d’organisations nationales ont pris part à cette réunion.

La déclaration de Beijing couvre plusieurs thèmes essentiels tels que la lutte contre la pauvreté, la femme, l’éducation, la santé, l’environnement, l’emploi, la lutte contre la violence, le maintien de la paix, les droits de la femme et de l’enfant et l’accès aux postes de décision.

Au cours de cette réunion, les participants ont défini cinq priorités d’intervention pour le prochain quinquennat à savoir la lutte contre la pauvreté, la productivité agricole, la sécurité alimentaire, la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, le leadership entrepreneurial féminin et la consolidation de la participation de la femme pour garantir un environnement durable.

A cette occasion, la ministre de la femme a salué les efforts déployés par toutes les parties ayant contribué à l’élaboration de ce rapport sur les réalisations accomplies en Tunisie dans les domaines de l’égalité homme- femme, la consécration des droits économiques de la femme et l’accès équitable des filles à l’éducation préscolaire.

Il convient de rappeler qu’il s’agit du 6e rapport de la Tunisie sur la mise en oeuvre de la déclaration et le plan d’action de Beijing+30 depuis l’adoption de ce programme.

Ce rapport est réalisé tous les cinq ans depuis la conférence de Beijing en 1995, selon une approche participative avec les différents partenaires et intervenants en matière d’égalité homme- femme et d’autonomisation des femmes aux plans national et régional.