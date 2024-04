Le 5 avril en Tunisie, les prévisions météorologiques indiquent des nuages rares dans la plupart des régions, tandis que les vents souffleront relativement forts près des côtes nordiques et du sud, avec des tourbillons de sable locaux et faibles à modérés ailleurs.

Les températures maximales varieront entre 22 et 27 degrés Celsius sur les régions côtières orientales et les hauteurs, et entre 27 et 34 degrés Celsius dans les autres régions.

La mer sera peu agitée, puis progressivement agitée dans le nord.