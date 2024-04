Le premier Forum national de la formation professionnelle se tiendra les 21 et 22 mai 2024 à la Cité de la Culture à Tunis, lit-on dans un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation TAKWEEN, à l’initiative du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en partenariat avec l’ambassade de Suisse en Tunisie et l’organisation Swisscontact, ce forum vise à mettre en lumière l’importance de la formation professionnelle en tant que voie de réussite et d’excellence.

Il s’agit également de permettre aux jeunes de découvrir les opportunités disponibles dans le domaine de la formation professionnelle dans tous les secteurs économiques.

Lors d’une réunion de travail tenue au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle pour suivre l’avancement des préparatifs de ce forum, le ministre, Lotfi Dhieb a souligné l’importance de renforcer la coordination entre tous les intervenants pour assurer une bonne organisation du forum et garantir la disponibilité de l’information sur toutes les opportunités de formation dans les secteurs public et privé.