L’Association tunisienne des villages d’enfants SOS a signé hier mercredi un accorf de partenariat avec l’ordre national des avocats de Tunisie, aux termes de laquelle l’ordre obtient le statut de partenaire officiel de l’association à travers son travail d’accompagnement dans ses campagnes de plaidoyer.

Les campagnes de plaidoyer visent à changer les politiques et la législation actuelles dans le but de mieux protéger et prendre soin des enfants en danger, selon un communiqué publié par l’association sur les réseaux sociaux.

L’ordre des avocats incitera ainsi les jeunes avocats à coopérer avec les villages de SOS en fournissant l’éducation et la formation nécessaires dans le domaine de la protection des enfants contre toutes les formes de menaces et en encourageant les membres des filières régionales des avocats à devenir membres des comités de soutien dans les quatre villages et en apportant le soutien nécessaire à leurs structures.

Le Doyen des Avocats, Hatem Mziou, a estimé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’ordre dans la défense des droits et libertés et des questions humanitaires, notamment celle de l’enfance.

Il convient de mentionner que la signature de l’accord a été effectuée en marge d’une conférence de presse organisée par l’ordre national des avocats en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile sur l’annonce d’un départ d’une caravane de solidarité vers Gaza, après l’Aïd Al fitr.