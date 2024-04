Koica Alumni Association in Tunisia (KAAT) et l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) ont conjointement organisé, vendredi 29 mars, le premier événement de partage de connaissances de l’année, sous l’intitulé “Bridging cultures, fostering collaboration – cooperation through knowledge sharing”, qui s’est tenu au Golden Tulip El Mechtel Tunis après la rupture du jeûne.

Cet événement a réuni un public prestigieux, comprenant des alumni de renom, des hauts cadres et des représentants de la fonction publique, ainsi que d’anciens ambassadeurs tunisiens en Corée du Sud et des représentants éminents de la Chambre de commerce tuniso-coréenne.

La séance a débuté par les discours de bienvenue de la présidente de la KAAT, Ikram Ben ZAIED, et de la directrice de KOICA, Mme Namsoon LEE. Mme LEE a saisi cette occasion pour mettre en avant les développements récents, notamment l’approbation de la loi organique relative à l’accord-cadre sur l’aide publique au développement entre le gouvernement tunisien et le gouvernement de la République de Corée par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), mardi 29 janvier 2024. Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives pour une collaboration renforcée dans le secteur public.

Elle estime que cet accord-cadre, signé à Tunis le 11 août 2023, marque un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale entre la République de Corée et la Tunisie, mettant en avant la diversité de leur partenariat et leur engagement commun en faveur du développement socio-économique. Dans ce cadre, elle n’a pas manqué de Souligner le rôle crucial de la KOICA, acteur clé de l’aide au développement coréenne en Tunisie depuis 2008. D’ailleurs, elle a indiqué que KOICA envisage également d’élargir son champ d’action en matière de projets, d’expertise et de volontaires.

Dans cette optique, Mme LEE a assuré que la KAAT occupera une place centrale en tant que plateforme de discussion et de partage de propositions. Saluant les efforts exemplaires du Conseil actuel pour avoir régularisé le statut administratif de la KAAT, une avancée significative réalisée en ce mois béni du Ramadan. Elle a souligné que le rôle de cette association, légalement approuvée, consistera à faciliter le dialogue entre les parties prenantes, à formuler des recommandations et à faciliter les échanges pour relever les défis spécifiques auxquels la Tunisie est confrontée.

La séance s’est ensuite poursuivie par une présentation générale du programme CIAT une présentation générale du programme CIAT, mettant en lumière son impact significatif depuis ses débuts en 1991 jusqu’à l’année 2023, avec un total impressionnant de 1371 bénéficiaires.

Cette introduction a servi de toile de fond pour la session qui a suivi, axée sur le renforcement des liens et du réseau entre les participants.

Le secrétaire général de la KAAT, Chaabane Aymen, a partagé ses insights, ses défis rencontrés et les leçons apprises lors de son parcours universitaire. Son témoignage a permis d’illustrer les bénéfices concrets du programme CIAT et de susciter des discussions sur les opportunités et les défis rencontrés par les anciens élèves.

La session s’est ensuite conclue sur un exposé sur l’état actuel des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Corée du Sud, mettant en avant les perspectives d’amélioration entre les deux pays.

Aymen a montré dans sa présentation comment ces échanges pourraient être renforcés en proposant un plan d’implémentation au retour de chaque ancien apprenant à son ministère respectif, en capitalisant sur ses études et son expérience en Corée. Cette démonstration pratique a illustré comment les connaissances acquises dans le cadre du programme CIAT peuvent être directement appliquées pour favoriser le développement des relations commerciales entre les deux pays.

En plus des échanges professionnels fructueux, l’événement a été enrichi par la présence d’une troupe musicale qui a interprété des chants coréens et tunisiens.

Cette touche culturelle a ajouté une dimension supplémentaire à la soirée, renforçant ainsi les liens interculturels et la convivialité de l’événement.

Cette soirée a également été une véritable opportunité pour renforcer les liens entre les alumni, les institutions publiques et privées. Elle a démontré l’engagement de la KAAT – Koica Alumni Association in Tunisia – à promouvoir la coopération et le développement mutuel entre la Tunisie et la Corée du Sud.

—————–

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a été créée en 1991 par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères en tant qu’organisation gouvernementale pour l’aide publique au développement (APD) pour améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la subvention de la Corée du Sud pour les pays en voie de développement, en mettant en œuvre l’aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopération technique.

Présente dans plusieurs pays, KOICA offre des expériences riches et authentiques du développement économique de la Corée.