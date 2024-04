Le ciel sera généralement peu nuageux ce jeudi 4 avril en Tunisie, après la dissipation du brouillard local. Le sud du pays connaîtra cependant une nébulosité partielle.

Le vent soufflera du nord sur le nord et de l’est sur le centre et le sud, relativement fort et accompagné de phénomènes locaux de sable. La mer sera moutonneuse à peu agitée dans le nord et le golfe de Gabès, et peu agitée à calme sur le reste de la côte.

Températures maximales prévues :

Nord, côtes et hauteurs : 21 à 27°C

Reste du pays : 27 à 31°C